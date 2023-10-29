اشتباكات بين التشكيلات المسلحة في غريان الليبية

دبي - محمود عبدالرازق - ويرجع الاشتباك بسبب محاولة منع دخول قوات الجيش الليبي إلى مدينة غريان، وفقا لمراسل "الخليج 365".

وبحسب شاهد عيان، فقد "تمكنت القوى المشتركة من الدخول إلى المدينة والسيطرة عليها بعد انسحاب قوات لواء دعم الاستقرار ولواء حماية غريان".

ولا تزال أصوات النيران مستمرة في جهة بوابة بورشادة، التي تقع في باطن جبل غريان، بحسب المراسل.

28 سبتمبر, 17:29 GMT

يشار إلى أن القوى المشتركة كانت تسيطر على مدينة غريان، بعد تقدم قوات الجيش الليبي في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس، وانسحبت القوى بعد انسحاب قوات الجيش الليبي.