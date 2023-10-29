بالفيديو...ظهور نصر الله وسط توقعات بتصعيد كبير

دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر الفيديو المتداول حسن نصر الله وهو يسير أمام شعار "حزب الله" مع موسيقى تصويرية مرافقة.

وانتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مثل "إكس" و"تلغرام" وغيرها من المنصات التي تسمح بتناقل الفيديو وحشد آلاف التفاعلات في وقت قصير.

واعتبر مغردون أن ظهور الفيديو مؤشر على حدث قد يتم في الساعات المقبلة، فيما حلّل آخرون بأن الفيديو يدل على أن الأمين العام لـ"حزب الله" سوف يلقي كلمة قريبا يعلق فيها على الأحداث، بحسب التوقعات.

ويأتي الفيديو في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية تصعيدا خطيرا بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

أعلن "حزب الله" اللبناني، أمس السبت، استهداف موقع المرج التابع للجيش الإسرائيلي وثكنة زرعيت بالصواريخ الموجّهة. ‏

وقال "حزب الله" في بيان: "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) هاجموا عند الساعة السادسة من مساء اليوم ثكنة زرعيت التابعة للجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة، وعند الساعة 14:30 من بعد ظهر اليوم ‏السبت استهدفوا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة". ‏

من جانبه، قام الجيش الإسرائيلي بقصف أطراف بلدة علما الشعب والناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان بالمدفعية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن "طائرة حربية أغارت، الليلة الماضية، على بنية عسكرية لـ"حزب الله"، ردًا على قيام مخربين بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل لكنها سقطت في سوريا"، وفقا للجيش الإسرائيلي.