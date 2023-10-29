وزير الخارجية الكويتي: القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى ونحن ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع، مؤكدًا أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، ولا يوجد أي لبس، وهو موضوع ثابت خلال 6 عقود من الزمن لم تحيد الكويت عن هذا الخط بتاتا، وخطنا واضح ومستقيم وقوي لا لبس فيه"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وتابع، لافتًا إلى أن "الكويت ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني ما لم تقم دولة مستقلة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وفق القرارات الدولية، وهذا موقف واضح وراسخ ومستمر، ولا يوجد به أي انشقاق او انحراف عن هذا الموقف، والقيادة الحالية والسابقة متمسكة بهذا الموقف ولا رجعة فيه".

22 سبتمبر 2020, 10:06 GMT

وشدد الوزير الكويتي أن بلاده لديها 3 مطالب، هي "إيقاف الحرب فورا، وإدخال المساعدات إلى غزة، ووضع حل نهائي لدولة فلسطين، فدائرة العنف التي نراها سنراها في المستقبل، ونطالب بحل نهائي وهي دولة فلسطينية، وفق المعاهدات الدولية في 67".

وأوضح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله، في تصريحاته "وجود 3 أمور نراها، وهي الحرب التي تشهدها في غزة هي حرب انتقامية وليست دفاعية، وهي انتقامية، إذ تم استشهاد أكثر من 3 آلاف طفل في 23 يوم".

وأضاف مستنكرا: "كيف يُقتل كل هؤلاء ولا تعتبر جريمة حرب، والتعامل مع ما يحدث من قبل بعض الدول في معايير مزدوجة، ويؤسفني أن مجلس الأمن الذي حرر الكويت وهو المسؤول عن الحفاظ على الأمن العالمي، عاجز عن وقف ما يحدث في غزة من حرب".

يشار إلى أن الكويت أطلقت، يوم الاثنين الماضي، جسرا جويا لإغاثة أهالي غزة، استجابة لنداءاتهم"، وذلك بتوجيهات من أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، وولي العهد مشعل الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح.