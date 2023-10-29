الخليج اليوم .. شاهد.. شجاعة سعودي تنقذ عائلة محتجزة في سيول المخواة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استطاع مواطن سعودي أن يلفت الأنظار بشجاعته، حين أنقذ عائلة محتجزة وسط سيول محافظة المخواة بمنطقة الباحة، وذلك باستخدامه معدة الأحمال الثقيلة "لودر كبير".

وأظهر فيديو متداول المواطن الذي كان يقود معدة الأحمال، وهو يقترب من سيارة العائلة، التي علقت في مجرى السيل، وبدأ بسحبهم والوقوف في وجه التيار ليمنع سيارة العائلة من الانجراف وساعدهم في الخروج لبر الأمان.

وظهر خلال الفيديو صوت المواطنين المتواجدين يهنئون قائد المعدة، ويقولون له: "بيض الله وجهك" بعد عمله الذي يدل على شهامته وقوته.

من جانب آخر، ذكر الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في تويتر، أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها يعرّض حياتك للخطر، ويعد مخالفة تصل عقوبتها إلى 10,000 ريال.. كما شدد بعدم السباحة في مجاري السيول وبطون الأودية والمستنقعات المائية أثناء هطول الأمطار.

فيما أوضح المرور السعودي عبر حسابه في تويتر أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية، لافتاً إلى أن الغرامة المالية 5000 - 10000 ريال.