شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأحد، مُتأثرًا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مُخيم "بلاطة" شرق محافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية المُحتلة.



وذكرت مصادر طبية في مستشفى "النجاح"، أن الشاب رسمي عرفات استشهد إثر إصابته بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم بالمخيم المُشار إليه.



وكان ثلاثة شبان من "نابلس" و"طوباس" و"رام الله " استشهدوا برصاص الاحتلال صباح اليوم، وبارتقاء الشاب عرفات ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر إلى 115 شهيدًا.