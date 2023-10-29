شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: من حق المواطن إلغاء إقامة العامل المنزلي بعد 3 أشهر من مغادرته للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنه يحق للمواطن إلغاء إقامة العامل المنزلي (مادة 20) بعد 3 أشهر من مغادرته الكويت، وذلك عبر تطبيق (سهل) دون الحاجة للانتظار 6 أشهر ليتم إلغاؤها تلقائيا، وذلك اعتبارا من 5 نوفمبر المقبل.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد أن ذلك يأتي بناء على توجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، في إطار التسهيل والتيسير على المواطنين، موضحة أنه من خلال قطاع شؤون الإقامة الكويتية يمكن للمواطنين التقديم على خدمة إلغاء إقامة العامل عبر (سهل) أو من خلال مراجعة إحدى إدارات شؤون الإقامة ابتداء من التاريخ المذكور.