شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 8 إرهابيين ومصادرة أسلحة في محافظتي ميسان والأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية اليوم الأحد إلقاء القبض على 7 إرهابيين في محافظة ميسان جنوب شرقي البلاد.



وأفادت القيادة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية ـ بأنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لوحدات الشرطة في القضاء على المظاهر المسلحة وفرض سلطة القانون، تمكنت قوة أمنية مشتركة من إلقاء القبض على 7 إرهابيين متهمين بارتكاب جريمة الدكة العشائرية في منطقة (حي الحسين) الواقع بمحافظة ميسان"، مشيرة إلى مصادرة القوات الأمنية كمية كبيرة من الأسلحة والأعتدة كانت بحوزة المتهمين أثناء عملية الاعتقال.



وأضاف البيان أنه تم العثور أيضا على بندقيتين "كلاشنكوف" و20 طلقة مختلفة الأنواع أثناء إجراء عملية تفتيش دقيقة لمكان اختباء الإرهابيين في ميسان، موضحا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحق المتهمين حتى ينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام القانون العراقي.



كما أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، اعتقال عنصر إرهابي في محافظة الأنبار غرب البلاد.



وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "أن الاستخبارات العسكرية تمكنت من خلال عملية نوعية نصب كمين محكم بالقرب من سيطرة الجسر الياباني، واعتقال أحد العناصر الإرهابية التابعة إلى عصابات داعش، كان يعمل في ما يسمى (ديوان الاستخبارات بولاية الأنبار)".



وأشارت إلى أن الإرهابي شارك في قتل القوات الأمنية عام 2014 في منطقة (الحلابسة)، وتفجير مركز شرطة قضاء الكرمة.