اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء الاعتصام بدعوة من حركة حماس في لبنان والجماعة الإسلامية، تحت شعار "طوفان الأقصى لبنان يلبّي".

وحمل المشاركون شعارات ولافتات تدعم المقاومة وكتب عليها "جرائم الاحتلال تكشف نفاق العالم وازدواجية المعايير" و"صامدون كالجبال قادمون كالطوفان".

© Gulf 365 . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة © Gulf 365 . Abdul Kader Albay

ورفع بعض المشاركين صور المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيده" وهتفوا لمحمد الضيف.

© Gulf 365 . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة 1/5 © Gulf 365 . Abdul Kader Albay اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة © Gulf 365 . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة 2/5 © Gulf 365 . Abdul Kader Albay اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة © Gulf 365 . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة 3/5 © Gulf 365 . Abdul Kader Albay اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة © Gulf 365 . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة 4/5 © Gulf 365 . Abdul Kader Albay اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة © Gulf 365 . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة 5/5 © Gulf 365 . Abdul Kader Albay اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة 1/5 © Gulf 365 . Abdul Kader Albay اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة 2/5 © Gulf 365 . Abdul Kader Albay اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة 3/5 © Gulf 365 . Abdul Kader Albay اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة 4/5 © Gulf 365 . Abdul Kader Albay اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة 5/5 © Gulf 365 . Abdul Kader Albay اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

واللافت، بحسب مراسل "الخليج 365"، هو ارتداء العديد من الشبان والشابات لباسًا عسكريًا مشابهًا لمقاتلي "القسام".