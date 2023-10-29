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اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة... صور وفيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وجاء الاعتصام بدعوة من حركة حماس في لبنان والجماعة الإسلامية، تحت شعار "طوفان الأقصى لبنان يلبّي".

وحمل المشاركون شعارات ولافتات تدعم المقاومة وكتب عليها "جرائم الاحتلال تكشف نفاق العالم وازدواجية المعايير" و"صامدون كالجبال قادمون كالطوفان".

© Gulf 365 . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة - الخليج 365 عربي, 1920, 29.10.2023

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

© Gulf 365 . Abdul Kader Albay

ورفع بعض المشاركين صور المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيده" وهتفوا لمحمد الضيف.

© Gulf 365 . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة - الخليج 365 عربي

1/5

© Gulf 365 . Abdul Kader Albay

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

© Gulf 365 . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة - الخليج 365 عربي

2/5

© Gulf 365 . Abdul Kader Albay

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

© Gulf 365 . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة - الخليج 365 عربي

3/5

© Gulf 365 . Abdul Kader Albay

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

© Gulf 365 . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة - الخليج 365 عربي

4/5

© Gulf 365 . Abdul Kader Albay

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

© Gulf 365 . Abdul Kader Albayاعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة - الخليج 365 عربي

5/5

© Gulf 365 . Abdul Kader Albay

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

1/5

© Gulf 365 . Abdul Kader Albay

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

2/5

© Gulf 365 . Abdul Kader Albay

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

3/5

© Gulf 365 . Abdul Kader Albay

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

4/5

© Gulf 365 . Abdul Kader Albay

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

5/5

© Gulf 365 . Abdul Kader Albay

اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة

واللافت، بحسب مراسل "الخليج 365"، هو ارتداء العديد من الشبان والشابات لباسًا عسكريًا مشابهًا لمقاتلي "القسام".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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