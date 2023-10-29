الأردن: لا صحة لاستخدام قواعد سلاح الجو لتزويد إسرائيل بالمعدات والذخائر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربى، إنه لا صحة لما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكى الأردنى من قبل طائرات أمريكية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلى بالمعدات والذخائر لاستخدامها فى عمليات القصف على قطاع غزة.

وأكد المصدر أن نشر وتداول مثل هذه الشائعات يأتي بقصد التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وسمعة القوات المسلحة التي لا يزال مستشفاها الميداني يستقبل الجرحى والمصابين فى قطاع غزة، بالرغم من كافة التحديات والمصاعب، إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة تعول على وعي المجتمع الأردني بكافة أطيافه وشرائحه بعدم تداول هذه الشائعات وإدراكه لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.