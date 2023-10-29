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وزير الخارجية اللبنانى يطلب الضغط على إسرائيل لوقف استفزازاتها المستمرة للبنان

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القاهرة - سامية سيد -  أكد وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف استفزازاتها وتهديداتها المستمرة للبنان، مستشهدا بتصريحات لمسئولين عسكريين وحكوميين اسرائيليين هددوا فيها بتدمير لبنان وإعادته للعصر الحجرى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه بوحبيب اليوم /الأحد/ من وزيرة خارجية مملكة هولندا هانكى بروينز، حيث تشاورا خلاله فى آخر التطورات فى الجنوب اللبنانى، والتصعيد الاسرائيلى الكلامى والعسكرى.


وشدد بوحبيب على أن الاستفزازات والتهديدات الإسرائيلية قد تؤجج الصراع وتزيد مخاطر تحوله إلى مواجهة إقليمية تهدد السلم والأمن فى جنوب لبنان والمنطقة بأجمعها، وذلك بعكس التصريحات الصادرة عن المسئولين اللبنانيين التى تشدد على عدم رغبة لبنان بالحرب أو السعى إليها.


ونقل الوزير بوحبيب إلى نظيرته الهولندية قلقه الشديد من التصعيد الأخير فى غزة وضرورة وقف الحرب، واحترام إسرائيل للقانون الدولى الإنساني.


واتفق الوزيران على أن السلام والاستقرار فى المنطقة ككل يبدأ من تنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية تمنح الشعب الفلسطينى السيادة وتحفظ كرامته.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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