دوي صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية على الحدود مع لبنان وإصابة منزل بصاروخ. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة الواقعة على الحدود مع لبنان، وسط أنباء عن استهداف منزل في المستوطنة بإصابة مباشرة.

وأكدت الصحيفة أن المنزل قد تعرض لضربة مباشرة، ولكن دون أضرار جسيمة في المبنى، وأيضا دون وقوع إصابات بين صفوف الإسرائيليين.

وفي سياق متصل أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، "قصف موقع السماقة في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة"، وقال الحزب، في بيان له، إنه "أوقع إصابات مباشرة"، مشيرًا إلى أنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطه بالأسلحة المناسبة وأوقع فيها إصابات مؤكدة أيضا".

ويتصاعد التوتر على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر نفسه، وأعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة.

وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.