لبنان يحذر من التهديدات الإسرائيلية: تؤجج الصراع وتزيد مخاطر تحوله إلى مواجهة إقليمية

دبي - محمود عبدالرازق - واستشهد بوحبيب، خلال لقائه مع وزيرة خارجية هولندا، هانكي بروينزحيث، بتصريحات لمسؤولين عسكريين وحكوميين إسرائيليين هددوا فيها بتدمير لبنان وإعادته للعصر الحجري، مؤكدا أن هذه التهديدات قد تؤجج الصراع وتزيد مخاطر تحوله إلى مواجهة إقليمية تهدد السلم والأمن في جنوب لبنان والمنطقة.

وأعلن "حزب الله" البناني، في وقت سابق، "قصف موقع السماقة في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة". وقال إنه "أوقع إصابات مباشرة"، مشيرا إلى أنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في موقع المالكية ومحيطه بالأسلحة المناسبة وأوقع فيها اصابات مؤكدة أيضا".

14 أغسطس, 19:13 GMT

ليست هذه هي المرة الأولى التي تصيب فيها قذيفة مقرّنا العام، حيث تعرّض العديد من مواقعنا الأخرى لأضرار في الأسابيع الثلاثة الماضية. إنه تذكير صارخ بالبيئة الهشة والمتوترة والمتقلبة للغاية التي يعمل فيها حفظة السلام في الوقت الحالي. — UNIFIL Arabic (@UNIFILArabic) October 28, 2023 " أن قذيفة مجهولة المصدر سقطت على مقرها العام في الناقورة في جنوب لبنان لكنها لم تنفجر، ما ألحق أضرارا بالمقر. وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن الضابط المصاب نيبالي الجنسية برتبة نقيب، تعرض، أمس السبت، لإصابة متوسطة في البطن والذراع عندما سقطت القذيفتان على مركز القوة في بلدة حولا، فيما أعلنت قوات "" أن قذيفة مجهولة المصدر سقطت على مقرها العام في الناقورة في جنوب لبنان لكنها لم تنفجر، ما ألحق أضرارا بالمقر.

ويتصاعد التوتر على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

8 أغسطس, 12:57 GMT

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر نفسه، وأعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة.

وفي غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.