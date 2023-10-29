شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري يبحث تطورات غزة مع نظيرته البلجيكية والمبعوث الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية لبلجيكا حاجة لحبيب، التي تزور القاهرة حاليًا.

وجرى خلال اللقاء استعراض مُجمل الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، والتأكيد على الحاجة المُلِحَّة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وأهمية التوصل إلى هُدنة إنسانية تسمح بتوفير الحماية للمدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكلٍ عاجل ومستدام.

واتفق الجانبان على ضرورة الدفع نحو جهود مُنَسّقَة دوليًا لاحتواء التصعيد العسكري في غزة، والحيلولة دون توسيع رقعته في المنطقة، وكذلك العمل مع الشركاء الدوليين لإحياء عملية السلام.

الوضع الإنساني في غزة

وفي نفس السياق، التقى وزير الخارجية المصري، المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، الذي يزور القاهرة حاليًا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر مستجدات الوضع الإنساني في قطاع غزة، والجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع المنظمات ووكالات الإغاثة الأممية لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح.

وأكدا ضرورة تكثيف آليات التنسيق بين جميع الأطراف لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكلٍ فوري ومستدام، ووجود تحرك دولي جاد ومُنَسّق لإنفاذ هُدنة إنسانية في القطاع.