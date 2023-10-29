وزير خارجية البحرين: الرئيس محمود عباس هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال زيارته للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رام الله، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال الزياني: "ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يؤكد دعم ومؤازرة المملكة للرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وطالب وزير خارجية البحرين بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة وخاصة الغذاء والمياه والأدوية، بينما أكد رفض بلاده للتهجير أيا كانت مسبباته.

وتابع: "نشكر الدول الـ120، التي دعمت قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، ونؤكد على ضرورة حماية المدنيين، والعمل على الوصول إلى حل الدولتين".

وأضاف: "معاناة الشعب الفلسطيني هي معاناتنا، ومعاناة الإنسانية، ولا يمكن غض الطرف عن آلامهم".

يذكر أن القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ23 على التوالي، تسبب في مقتل نحو 8 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر ضد المدنيين، وأن نحو ثلثي الضحايا من النساء والأطفال، وهو ما جعل المنظمات الإغاثية الدولية تصف الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي، خاصة بعدما قامت إسرائيل بقطع المياه والكهرباء ومنعت دخول الوقود إلى القطاع".