شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يقرر حزمة مساعدات للفلسطينيين فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الوزراء الأردنى تخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب و7 شاحنات من الأدوية والاحتياجات والمعدَّات الطبيَّة والدَّوائيَّة للفلسطينيين فى الضفَّة الغربيَّة المحتلة تتفيذا لتوجيهات العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى.

وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة - خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم /الأحد/- إن التَّرتيبات جارية لإرسال المساعدات، مشيرا إلى أن مسار المساعدات الإنسانيَّة مستمر لأهلنا فى الضفَّة ‎وغزَّة.



وأوضح الخصاونة أن الحكومة الأردنية تجري ترتيبات مع منظمة الصحة العالمية وبمبادرة من مركز الحسين للسرطان لاستقبال مجموعة من الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان في قطاع غزة؛ ليتم معالجتهم في المركز حالما تتوفر الظروف لنقلهم.



و طبقا لبيان مجلس الوزراء الأردني، أكد الخصاونة أن الجهد المتقدِّم بقيادة الملك عبدالله الثاني نجح باستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار وهدنة إنسانيَّة مستدامة والكثير من المضامين والعناصر الأساسية المساندة لأهلنا في غزَّة وفلسطين.