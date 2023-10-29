قصف جوي واشتباكات بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوحدة الوطنية في غريان

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "سبوتنبك"، بأن ذلك جاء بعد "اشتباكات انطلقت صباح اليوم بين الجيش الليبي والقوى والتشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة والتابعة لحكومة الوحدة الوطنية".

وكلف رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في بيان تحصلت "الخليج 365" على نسخة منه، "القوى الأمنية بالعاصمة طرابلس بتجهيز قوى بكامل أسلحتها وعتادها وآلياتها، وذلك للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي، ومواجهة وردع المجموعات الخارجة عن القانون، ودحر المجموعات المُعتدية والتعامل معها بالقوة"، على حد وصف البيان.

ولا تزال أصوات النيران مستمرة في جهة بوابة بورشادة، التي تقع في باطن جبل غريان، بحسب المراسل.

يشار إلى أن القوى المشتركة كانت تسيطر على مدينة غريان، بعد تقدم قوات الجيش الليبي في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس، وانسحبت القوى بعد انسحاب قوات الجيش الليبي.