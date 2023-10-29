الخليج اليوم .. منقذ الأسرة من الغرق في السيل بالباحة .. يروي التفاصيل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

لم يتمالك السعودي صافي العمري نفسه حسن شاهد رجلا مسنا مع زوجته داهمتهما سيول وادي راش في مدينة الباحة، لتقف مركبة المسن في حالة خطرة على وشك الغرق، حيث هرع العمري مسرعاً نحو معدة "الشيول" ليقودها خائضا جريان السيل ليصل إلى مركبة المسن وينجح في إنقاذه وزوجته.

البطل العمري تحدث إلى "العربية.نت" عن تفاصيل الحادثة، قائلا:" كنتُ قريباً من الموقع بحكم عملي كسائق في بلدية المخواة، ولاحظت عدم قدرة القائد المسن السيطرة على السيارة وسط المياه الغزيرة التي ملأت المكان، وبسرعة توجهتُ إلى الموقع وحولت "الشيول" الذي كنت أقوده إلى حاجز لإنقاذ الأسرة من الغرق، وبحمد الله تمكنتُ من إنقاذ الزوج المسن وزوجته من الغرق، وخرجوا من السيل وهم يدعون لي، ولا يصدقون أنهم قد نجوا.

وأضاف: "الرجل المسن لم يغامر بالدخول للسيل، وإنما كان متجها للمستشفى للحصول على علاج له ولزوجته وداهمتهما السيول خلال الرحلة، ولله الحمد نجوا بأمر الله، وما قدمته هو واجب إنساني ووطني".

إلى ذلك، أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار التوقعات بهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأضاف المركز أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي القصيم والرياض.

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية.