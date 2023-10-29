الرئيس الجزائري: الفلسطينيون ليسوا إرهابيين ومن يدافع عن الحق والأرض ليس إرهابيا

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وأضاف: "للأسف فشل مسار المصالحة الفلسطينية الذي كنا نسعى إليه لأن الشتات الفلسطيني من مصلحة دول أخرى"، مؤكدا أن "ما يحدث في غزة جرائم كاملة الأركان وجـرائم ضدّ الإنسانية".
24 أكتوبر, 14:09 GMT
وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: "قررت الجزائر بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".
وتابع البيان أن "المساعدات متمثلة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، عن طريق جسر جوي مكون من العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي".
18 أكتوبر, 08:59 GMT
وأضاف البيان: "وتعبر هذه المساعدات العاجلة عن التزام الجزائر، قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتعرض إلى عدوان متواصل لا سيما في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل جائر".