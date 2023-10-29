بالأسماء... نتائج انتخابات "الشورى" العماني بعد انتهاء عملية التصويت مباشرة

دبي - محمود عبدالرازق - وكانت الوزارة أعلنت انتهاء عملية التصويت في تمام السابعة مساء الأحد، حسب التوقيت المحلي، حيث وصلت نسبة التصويت إلى 65،8%.

وجاءت نتائج الانتخابات كالتالي:

محافظة مسقط

فاز خليل بن خلفان بن محمد الوهيبي، وفي ولاية مطرح حصل حسين بن محمد بن حسن اللواتي على المركز الأول ونجيب بن صالح بن محمد الزدجالي على المركز الثاني، وفي ولاية بوشر حصل على المركز الأول منصور بن خليفة بن نصير السيابي وجاء في المركز الثاني علي بن خلفان بن سعيد الحسني.

ولاية السيب

حصل على المركز الأول علي بن منصور بن حارث العامري وحلّ ثانيًا أحمد بن سعيد بن راشد البلوشي، وفي ولاية العامرات حصل على المركز الأول محمد بن رمضان بن قاسم البلوشي والثاني إبراهيم بن خلفان بن عزيز الهادي، وفي ولاية قريات حصل على المركزين الأول والثاني تواليًا جمعة بن سعيد بن سالم الوهيبي وسالم بن حمود بن سيف الغماري.

محافظة ظفار

في ولاية صلالة حصل حامد بن عوض بن يوسف صواخرون على المركز الأول ومحمد بن حسن بن سالم العنسي على المركز الثاني، وفي ولاية طاقة فاز خويدم بن محمد بن سالم المعشني، وفي ولاية مرباط فاز محمد بن علي بن سهيل العمري، وفي ولاية رخيوت فاز أحمد بن بخيت بن أحمد الجحفلي.

ولاية ثمريت

فاز علي بن مسلم بن سعيد غواص، وفي ولاية ضلكوت محمد بن مسعود بن عوض العوبثاني، وفي ولاية المزيونة فاز أحمد بن منشر بن عاطي بالحاف، وفي ولاية مقشن فاز سهيل بن سعيد بن سهيل الشعشعي، وفي ولاية شليم وجزر الحلانيات فاز يوسف بن محمد بن أحمد صعيفون المهري، وفي ولاية سدح فاز سالم بن علي بن أحمد كلشات المهري.

محافظة مسندم

ففاز في ولاية خصب أحمد بن علي بن أحمد الشحي، وفي ولاية دبا محمد بن علي بن محمد الشحي، وفي ولاية بخاء عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل مالك، وفي ولاية مدحاء أحمد بن علي بن محمد الحميدي السعدي.

محافظة البريمي

حصل على المركزين الأول والثاني تواليًا هلال بن راشد بن سليمان الغيثي وحميد بن جمعة بن حميد الشامسي، وفي ولاية محضة فاز سالم بن علي بن سالم الكعبي، وفي ولاية السنينة فاز حمدان بن علي بن راشد المنعي.

محافظة الداخلية

في ولاية نزوى حصل على المركز الأول أحمد بن ناصر بن سالم العبري والثاني علي بن ناصر بن عبدالله الحراصي، وفي ولاية بهلا حصل على المركزين الأول والثاني تواليًا عمر بن علي بن سليم الجنيبي وعبدالله بن الوليد بن زاهر الهنائي، وفي ولاية منح فاز محمد بن سالم بن سعيد السليماني، وفي ولاية الحمراء فاز جمال بن أحمد بن حمد العبري، وفي ولاية أدم نال الفوز سالم بن حمد بن سالم المحروقي.

ولاية إزكي

حصل على المركز الأول يونس بن علي بن عزان المنذري والثاني زاهر بن سرحان بن مراش العامري، وفي ولاية سمائل حصل على المركز الأول محمد بن خميس بن نبهان الحسيني وجاء في المركز الثاني يونس بن محمد بن سالم السيابي، وفي ولاية بدبد نال المركزين الأول والثاني تواليًا أحمد بن ناصر بن سعيد السيابي وطلال بن سعيد بن ناصر المحاربي، وفي ولاية الجبل الأخضر حصل على المركز الأول حسان بن أحمد بن محمد النبهاني.

محافظة الداخلية

في ولاية نزوى حصل على المركز الأول أحمد بن ناصر بن سالم العبري والثاني علي بن ناصر بن عبدالله الحراصي، وفي ولاية بهلا حصل على المركزين الأول والثاني تواليًا عمر بن علي بن سليم الجنيبي وعبدالله بن الوليد بن زاهر الهنائي، وفي ولاية منح فاز محمد بن سالم بن سعيد السليماني، وفي ولاية الحمراء فاز جمال بن أحمد بن حمد العبري، وفي ولاية أدم فاز سالم بن حمد بن سالم المحروقي.

محافظة شمال الباطنة

في ولاية صحار نال المركز الأول عبدالله بن علي بن سليمان البلوشي وحصل خالد بن سلطان بن محمد الجابري على المركز الثاني، وفي ولاية شناص حصل على المركزين الأول والثاني تواليًا عبدالله بن سرور بن محمد الكعبي ويوسف بن أحمد بن شاهين البلوشي، وفي ولاية لوى حصل أحمد بن سعيد بن عبدالله الشرقي على المركز الأول، وجاء سيف بن خالد بن سيف الريسي في المركز الثاني.

وفي محافظة شمال الشرقية: ففي ولاية إبراء حصل على المركز الأول يحيى بن سعيد بن سيف المصلحي وجاء في المركز الثاني عبدالله بن حمد بن محمد الحارثي، وفي ولاية المضيبي حصل على المركزين الأول والثاني تواليًا ناصر بن سلطان بن محمد الحبسي وحمدون بن حمود بن غنيم الفزاري، وفي ولاية بدية فاز منصور بن زاهر بن سالم الحجري، وفي ولاية القابل فاز يعقوب بن محمد بن خليفة الحارثي، وفي ولاية وادي بني خالد فاز حمود بن سعيد بن سيف السعدي، وفي ولاية دماء والطائيين فاز عبدالله بن محمد بن حمد الحمحامي، وفي ولاية سناو فاز محمد بن ناصر بن راشد المحروقي.

محافظة الظاهرة

في ولاية عبري حصل على المركز الأول حميد بن علي بن حميد الناصري وجاء عبدالعزيز بن حمدان بن عبدالله البلوشي في المركز الثاني، وفي ولاية ينقل فاز علي بن محمد بن سالمين العلوي، وفي ولاية ضنك فاز حمود بن أحمد بن حمد اليحيائي.

وفي محافظة الوسطى، فاز في ولاية هيماء خليفة بن محمد بن حمد الحرسوسي، وفاز في ولاية محوت علي بن سالم بن حمدون الوهيبي، وفي ولاية الدقم فاز طاهر بن مبخوت بن علي الجنيبي، وفي ولاية الجازر محمد بن سعيد بن سعد الجنيبي.

ولاية صحم

حصل على المركز الأول يحيى بن زايد بن سيف آل عبد السلام وجاء محمد بن علي بن حميد البلوشي في المركز الثاني، وفي ولاية الخابورة حصل على المركز الأول سلطان بن حميد بن محمد الحوسني ونال المركز الثاني عمر بن علي بن عبدالله الحوسني وفي ولاية السويق حصل على المركزين الأول والثاني تواليًا سعيد بن حمد بن هلال السعدي وحمد بن خميس بن إبراهيم الجديدي.

أما في محافظة جنوب الباطنة، ففي ولاية الرستاق حصل على المركز الأول حمير بن ناصر بن محمد الحراصي وجاء خميس بن حمدان بن سليمان الغافري في المركز الثاني، وفي ولاية العوابي فاز طارق بن محمد بن عبدالرحيم الخروصي، وفي ولاية نخل فاز بدر بن ناصر بن علي الجابري، وفي ولاية وادي المعاول فاز خالد بن هلال بن ناصر المعولي، وفي ولاية بركاء نال المركزين الأول والثاني تواليًا ياسر بن علي بن سلطان المبيحسي ووليد بن سالم بن ساعد المالكي، وفي ولاية المصنعة حصل عمار بن سالم بن محمد المرضوف السعدي على المركز الأول وحصل عبدالله بن سعيد بن ناصر السعدي على المركز الثاني.

محافظة جنوب الشرقية

في ولاية صور حصل على المركز الأول طالب بن خميس بن ناجمان البلوشي وجاء يوسف بن سالم بن ناصر المخيني في المركز الثاني، وفي ولاية الكامل والوافي فاز عبدالعزيز بن راشد بن محمد الهاشمي، وفي ولاية جعلان بني بو حسن حلَّ أولًا سليمان بن عامر بن سعيد الراجحي وثانيًا محمد بن عامر بن سلطان المشايخي، وفي ولاية جعلان بني بو علي حصل على المركز الأول سعيد بن محمد بن جمعة الساعدي وحلَّ ثانيًا ناصر بن عبدالله بن حمد السنيدي، وفي ولاية مصيرة فاز غانم بن سعيد بن خميس الجنيبي.

وقالت سمية اليعقوبي عضو فريق الدعم الإعلامي بانتخابات مجلس الشورى لـ"الخليج 365"، أن التجربة الأولى على مستوى مجلس الشورى عبر الذكاء الاصطناعي تأتي بعد تجربة سابقة في انتخابات المجالس البلدية، والتي أثببت نجاحها.

ولفتت إلى أن إتاحة التصويت عبر التطبيق الإلكتروني "انتخب" ساهم في زيادة نسبة الإقبال على التصويت بدرجة كبيرة مقارنة بالتجارب السابقة، حيث وصلت إلى 4 أضعاف الأعداد في انتتخابات المجالس البلدية، ومن المقرر أن تشهد زيادة نسبة المشاركة خلال انتخابات مجلس الشورى اليوم.

ولفتت إلى أن التجربة تعد "صديقة للبيئة"، إذ توفر طباعة الكثير من الأوراق التي كانت تستخدم سابقا في استمارات الاقتراع وغيرها من العمليات الأخرى المرتبطة بالعملية.

ويتيح التطبيق آلية التصويت لأصحاب الهمم، كما يتيح التصويت لكبار السن ومن لم يتمكنوا من استخدام التكنولوجيا عبر هواتف أقاربهم من الدرجة الأولى والثالثة بآلية تحافظ على الخصصية والشفافية.

وخلال جولة لموفد "الخليج 365" في وزارة الداخلية بلسطنة عمان، ومتابعة مؤشرات عملية التصويت إلكترونيا، أكد أن نحو 98 % من التعليقات التي تعرض بشكل مباشر من قبل المواطنين على التطبيق كانت إيجابية.