الخليج اليوم .. لماذا أصبحت الأسهم السعودية جاذبة للمستثمرين؟

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال رئيس إدارة الأصول في رصانة المالية، ثامر السعيد، إنه بعد التراجع في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية بنحو 12% إلى 13%، وهو ما يعادل خسارة كامل مكاسب 2023، فإنه أصبح من الملائم عودة المستثمرين لشراء الأسهم السعودية.

وأضاف السعيد في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الأحد، أن التراجع الحالي لم يكن متوقعاً لكنه جاء وفقاً لظروف السوق والظروف العامة وتغير أسعار الفائدة والضغوط الجيوسياسة وتراجع أرباح الشركات.

ورفع بنك "جي بي مورغان" توصيته لسوق الأسهم السعودية إلى زيادة الوزن من نظرة محايدة، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى عدة عوامل إيجابية منها ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار.

يأتي ذلك على الرغم من التراجعات التي يشهدها سوق الأسهم السعودية منذ يوليو الماضي، إذ وصل في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 7 أشهر.

ومن المقرر أن يضيف جي بي مورغان كلا من البنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض و"العربية للتعهدات" إلى محفظته الاستثمارية للأسواق الناشئة.