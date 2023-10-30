شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الإسرائيلى يقصف محيط مدينة درعا جنوب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام سورية، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي، استهدف عدة مواقع في مدينة درعا جنوب البلاد الليلة.

وذكر موقع "درعا 24"، أن "أكثر من 6 صواريخ إسرائيلية سقطت في محيط تل الجموع بين مدينة نوى وبلدة تسيل في الريف الغربي من محافظة درعا،، وسقط أحدها ضمن بلدة تسيل، في أرض مزروعة بأشجار الزيتون، ولم ينجم عن ذلك أي أضرار بشرية."

ودائما تشن مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على مواقع في سوريا، تزعم أنها مصدر "قلق" بالنسبة إليها.