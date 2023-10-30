شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. استشهاد طفل فلسطيني يمحو اسم عائلته من السجلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى استشهاد طفل فلسطيني عمره 8 سنوات إلى محو اسم عائلته، إذ كان آخر من تبقى منها بعد استشهاد جميع أفراد العائلة في غارات سابقة للاحتلال.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن الطفل موسي عبد الله موسي زعرب استشهد في قصف إسرائيلي على منزل مدينة رفح، ليلحق بوالده ووالدته وإخوانه الذي استشهدوا سابقًا خلال العدوان الغاشم، لتمسح بذلك عائلة الشهيد عبد الله موسى زعرب من السجل المدني الفلسطيني.

واستشهد عشرات المواطنين معظمهم من الأطفال، في تجدد لقصف طائرات الاحتلال مساء الأحد، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز على الشمال والوسط.

وأفادت (وفا) بوصول نحو 23 شهيدًا إلى المستشفيات إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلين شمال القطاع.

استشهاد امرأة وجميع أبنائها

وفي وسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في منطقة الزوايدة، ما أدى سقوط عدد من الشهداء وإصابة العشرات، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، إضافة إلى غارة أخرى على منزل في النصيرات، ما أدى إلى استشهاد امرأة وجميع أبنائها.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي برج المهندسين في تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة.