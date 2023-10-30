شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح ميناء نويبع البحري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت هيئة مواني البحر الأحمر، فتح ميناء نويبع البحري في محافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بالميناء، مع استمرار رفع درجة الاستعداد حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

تقلبات الأحوال الجوية

كانت السلطات المصرية أغلقت ميناء نويبع البحري في محافظة جنوب سيناء نظرًا إلى تقلبات الأحوال الجوية.

وأفادت هيئة مواني البحر الأحمر المصرية بإيقاف الأنشطة البحرية، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.