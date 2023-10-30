شكرا لقرائتكم خبر عن الجنائية الدولية: العالم لن يغض الطرف عن معاناة الأبرياء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن العالم لا يمكن أن يغض الطرف عن معاناة الأبرياء في قطاع غزة، ولا أن يقف صامتًا إزاء هذا الوضع الكارثي.

وحذر في مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة الليلة الماضية، من عرقلة وصول المساعدات الإغاثية الإنسانية لقطاع غزة، في ظل ما يعانيه الفلسطينيون الذين يعيشون أوضاعًا شديدة القسوة جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والأراضي المحتلة.

وقال إن هناك حاجة ملحة لتطبيق العدالة الدولية وحماية الفئات المجتمعية الأكثر ضعفًا وهشاشة، مشيرًا إلى أنه يعمل على تكثيف الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة وحماية حقوقهم وتحقيق العدالة.

حماية الأرواح البريئة

ونوه خان بأنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب حماية الأرواح البريئة، لافتًا إلى وجود انتهاكات واضحة ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في حربها على قطاع غزة، ومعربًا عن قلقه إزاء عدد الحوادث المتزايدة التي تحدث من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ختام المؤتمر، منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع المحكمة بإرسال أي أدلة "ملاحظات أو تقارير"، كدلائل ملموسة تقدم إلى لها، لتحقيق العدالة من أجل الضحايا والالتزام بميثاق روما "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" وبناء الأدلة وإعادة الحقوق لأصحابها الفلسطينيين.