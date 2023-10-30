شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يشدد على أهمية استعادة خدمة الاتصالات في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البيت الأبيض عن ارتياحه لعودة خدمة الاتصالات في قطاع غزة بعد انقطاعها خلال قصف إسرائيلي مكثف الجمعة، وقال إن الإدارة الأمريكية عملت على استعادتها.

وشدد البيت الأبيض على أهمية استعادة خدمة الاتصالات في غزة.

وقال في تغريدة على موقع أكس "يجب أن يكون عمال الإغاثة والمدنيون والصحفيون قادرين على التواصل مع بعضهم البعض ومع بقية العالم. لقد اهتمت إدارتنا بهذا الأمر، وعملت عليه، ويسعدها عودة الاتصالات للعمل مجددا".