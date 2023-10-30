الجيش الإسرائيلي يقصف هدفا في جنين و7 إصابات جراء المواجهات

دبي - محمود عبدالرازق - وأشارت إلى أن فلسطينيين اثنين أصيبا جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل عند مدخل مخيم جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن فلسطيني قتل فيما أصيب 7 آخرون، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت جنين بأعداد كبيرة من عدة محاور تصل إلى 100 مركبة، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

أمس, 23:57 GMT

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب على الأقل بالرصاص الحي.