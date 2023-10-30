شكرا لقرائتكم خبر عن خلال اتصال مع بايدن.. السيسي يؤكد رفض مصر سياسات العقاب الجماعي في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض مصر سياسات العقاب الجماعي، وضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، والحيلولة دون توسع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي.

وجدد السيسي خلال اتصال هاتفي يوم الأحد من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تأكيد مصر أنها لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأراضي المصرية".

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، إن الرئيسين اتفقا على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية فورًا لتلبية احتياجات أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون إلى معاناة هائلة.

إقامة الدولة الفلسطينية

وأشار فهمي إلى أن بايدن أكد "رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم"، معربًا عن "التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة".

وأضاف أن الرئيسين استعرضا كذلك آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين استعرضا كذلك آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.