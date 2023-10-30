شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد القتل والاعتقالات.. جرائم الاحتلال تتصاعد في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصاعدت حدة المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقتل 5 فلسطينيين خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين في 4 مواقع مختلفة اليوم الأحد، حسبما قالت وزارة الصحة في رام الله.

وخلال المداهمات العسكرية للاحتلال في الضفة الغربية يوم الأحد، اعتقل الجنود 23 فلسطينيًا زعموا أنهم مطلوبون للاشتباه في "تورطهم في أنشطة إرهابية".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه جرى إلقاء عبوات ناسفة على الجنود وتبادل إطلاق النار خلال مداهمة مخيم عسكر للاجئين بالقرب من نابلس.

اعتقال 1030 فلسطينيًا

واعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1030 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة، حسبما قال جيش الاحتلال يوم الأحد، في أعقاب مداهمات على العديد من البلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة.

وقال إن 700 من الذين اعتقلهم في الضفة الغربية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية هم أعضاء في حركة حماس التي تحكم غزة.