مقتل 4 فلسطينيين لدى اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - الخليج 365. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن "حصيلة العدوان على جنين، فجر اليوم، 4 شهداء و5 إصابات بينها إصابتان خطيرتان".

من جانبها، قالت شبكة "قدس" الإخبارية الفلسطينية، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "جرافة الاحتلال تزيل وتصادر دوار الحصان من معالم مدينة جنين"، بالإضافة إلى تدمير مدخل المخيم.

وبثت مقاطع فيديو قالت إنها تكشف "جرافة لجيش الاحتلال تحاول اقتحام مستشفى جنين، خلال العملية العسكرية التي استمرت لساعات في المدينة"، مضيفة أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على محوّل الكهرباء وقطعتها عن محيط المستشفى.

بدورها، نشرت صحيفة "القدس" الفلسطينية بيانًا عن كتيبة جنين في سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، يؤكد "فشل عملية الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين فجر اليوم".

وتأتي التطورات في الضفة، تزامنا مع مواصلة الجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قصف قطاع غزة في إطار إعلانه عن عملية "السيوف الحديدية"، وأسفر القصف عن سقوط 8005 قتلى وأكثر من 19 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 111 من فلسطينيين وإصابة نحو 1950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية.

وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية، ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.

وفي 18 أكتوبر الجاري، فشل مجلس الأمن للمرة الثانية، في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل، يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار؛ وقبل التصويت عليه مباشرة، فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين، يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.