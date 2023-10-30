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بريطانيا: "حماس" تخفي بنيتها العسكرية تحت المستشفيات

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح قائلا: "نريد من حماس إطلاق سراح الرهائن وتفكيك بنيتها العسكرية القريبة من المستشفيات والتجمعات المدنية، ونعرف أن حماس تسرق من الشعب الفلسطيني في غزة".

وقال كليفرلي: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكننا نحثها على ضبط النفس والاحترافية". وتابع مشيرًا إلى مواقع حماس: "نعلم أن حماس يضعون بنيتهم العسكرية التحتية تحت المستشفيات".

وأضاف كليفرلي: "السلطات الإسرائيلية تعهدت لنا باحترام القانون الدولي".

وحمّل الوزير المسؤولية لحماس، مضيفا: "لم أرَ أي مؤشر أن حماس والفصائل الأخرى المسلحة تريد السلام مع إسرائيل"، وتابع: "نعرف أن حماس تسرق من الشعب الفلسطيني في غزة".

وأكد الوزير على استعداد بلاده لإيران: "نراقب عن كثب تصرفات إيران، وحذرناها من أي عمل متهوّر يعرّض أمن المنطقة للخطر".

وأشار الوزير كليفرلي، في مقابلته مع "سكاي نيوز عربية": "ليست الدعوة إلى وقف إطلاق النار ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الآن، وإنما الواقعية تقتضي أن نضغط لمعالجة الوضع الإنساني في غزة".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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