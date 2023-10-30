شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم فتاة وطفل.. قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، عدة قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عشرات الفلسطينيين، بينهم فتاة وطفل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.

وقالت الوكالة، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون واعتقلت أحد سكانها، كما اقتحمت قرية دير أبو مشعل غرب رام الله واعتقلت فتاة بعد مداهمة منزل ذويها، واقتحمت أيضًا بلدة سلواد شرق رام الله واعتقلت 7 شبان، كما اعتقلت شابًا من أهالي قرية المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة بيتونيا غربًا، واقتحمت قرية جفنا شمال رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلًا من مخيم شعفاط شمال شرق القدس، وفلسطينيًا من العيزرية جنوب شرق القدس، كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 فلسطينيين من محافظة نابلس.

مداهمة منازل في نابلس

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت عددًا من المنازل، وقامت بتفتيشها، واعتقلت 7 من أهاليها.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلًا عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وحاصرت محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.