شكرا لقرائتكم خبر عن بتنسيق من المملكة وفلسطين.. دعوة لقمة عربية طارئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر المشاورات بين عدد من الدول العربية، في مقدمتهم المملكة العربية السعودية وفلسطين، تمهيدًا لعقد قمة عربية طارئة، لبحث سبل وقف الحرب في غزة.

وحسب مصادر إعلامية، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي إن: "المشاورات جارية بين فلسطين والرئاسة السعودية للقمة وبعض الدول الأخرى ذات الصلة".

الرئيس الفلسطيني يدعو لقمة عربية طارئة

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد دعا مساء (السبت) لعقد قمة عربية طارئة؛ تهدف إلى وقف العدوان الوحشي على شعب فلسطين وقضيته.

وقال: "أدعو قادة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة؛ لعمل كل ما من شأنه تمكين أهلنا من البقاء في أرضهم، وإنهاء الاحتلال لأرض دولتنا وعاصمتها القدس".

وكشف الأمين العام المساعد للجامعة العربية عن تنسيق سعودي فلسطيني بشأن القمة، وبرغم عدم وصول مخاطبة ورقية للجامعة حتى الآن لبدء التحضيرات الرسمية، فإنه رأى أن القمة الطارئة في حكم المنعقدة، وقال: "في ظل الظروف الحالية من الصعب ألا يوافق ثلثا الأعضاء على عقد قمة طارئة إما في مصر وإما في السعودية".

وبدوره أشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، إلى أن المشاورات جارية الآن بشأن تحديد مكان وموعد عقد القمة، وبشأن إمكانية عقدها في السعودية. وقال رشدي: "من المتوقَّع عقدها في المملكة".

أهم موضوعات القمة

واستضافت المملكة في مايو الماضي أعمال الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

ومن المقرر أن تبحث القمة حال انعقادها سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وملف الأسرى، إضافة إلى كيفية إدخال المساعدات للقطاع بشكل آمن ومستدام، وفق زكي.