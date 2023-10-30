الخليج اليوم .. اتفاقية بين "سدير للأدوية" و"نوبكو" و"سانوفي" لإنشاء مصنع للإنسولين بالسعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقعت شركة سدير للأدوية التي تمتلك فيها شركة الحمادي القابضة نسبة 35%، يوم الأحد 29 أكتوبر 2023م اتفاقية مع كل من الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) وشركة "سانوفي" لتوطين صناعة الأنسولين في المملكة العربية السعودية.

وقالت شركة الحمادي القابضة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء مصنع متخصص في المملكة العربية السعودية لتصنيع وتعبئة الأنسولين، وتعزز هذه الشراكة الاستراتيجية تخفيف العبء المترتب على استيراد الأدوية، وزيادة إمكانية الوصول إلى أنسولين عالي الجودة لمرضى السكري، وتساهم في جعل المملكة مركزاً إقليمياً لتصنيع الأدوية البيولوجية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن تكلفة المشروع سيتم تحديدها لاحقاً، وتصل مدة العقد 7 سنوات، وتوقعت أن يظهر الأثر المالي للاتفاقية خلال النصف الأول من العام المالي 2024م.

وذكرت أن شركة "سانوفي" ستنقل خبرتها التكنولوجية في مجال التقنيات البيولوجية إلى شركة سدير للأدوية للإنتاج المحلي بشكل كامل في المملكة العربية السعودية للمساهمة في رفع المحتوى المحلي في المملكة نحو توطين الصناعات الدوائية الأساسية وتعزيز التنوع الاقتصادي، وجعل المملكة في مراتب متقدمة في مجالات علوم الحياة خاصة أن مرض السكري يشكل قلقا صحيا عالميا مما يجعل من الضروري توفير مستمر وموثوق لأنسولين عالي الجودة لتلبية احتياجات المملكة.