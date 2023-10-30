شكرا لقرائتكم خبر عن آليات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل مئات الأمتار فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الاثنين، مئات الأمتار فى قطاع غزة المنكوب والذى يتعرض منذ 23 يومًا لقصف جوى وبرى وبحرى اشتد فى الأيام الأخيرة.

وأفادت مصادر في القطاع بأن الآليات المُعززة بالدبابات وبتغطية من الطيران الحربي، توغلت عند مُفترق الشهداء، وقطعت الطريق الرئيس الذي يربط جنوب القطاع ووسطه بمدينة غزة وشماله.

ومنذ ساعات الفجر، استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء القصف الإسرائيلي لأنحاء متفرقة من القطاع، وهناك تحليق مُكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع، وسط قصف عنيف وإطلاق نار من المروحيات على منازل المدنيين، وكل ما يتحرك في مُحيطها.

واستهدفت مدفعية الاحتلال أثناء عملية التوغل سيارة مدنية في شارع "صلاح الدين"؛ ما أدى إلى استشهاد ركابها.