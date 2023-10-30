المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يستشهد ببيت شعر لمحمود درويش في دعمه لفلسطين

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل كنعاني عن درويش، خلال مؤتمر صحفي عُقد في طهران: "نحن الضحية (الفلسطينيين) التي جُرّبت فيها كل أنواع القتل... حتى أحدث الأسلحة... لكننا الأعجوبة التي لا تموت ولا تستطيع أن تموت"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

كما أكد كنعاني أن "النظام الصهيوني تجاوز جميع الخطوط الحمراء بموجب القوانين واللوائح الدولية، من خلال الإبادة الجماعية التي ارتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأشار إلى أن "النظام الصهيوني شنذ أكثر من 20 حربا في المنطقة، واحتل أجزاء من فلسطين ولبنان".

28 أكتوبر, 19:59 GMT

وأضاف: "لقد ارتكب هذا النظام جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية مرات عديدة"، داعيا جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى ملاحقة "المجرمين الصهاينة" عبر القنوات القانونية الدولية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "لقد مر 24 يوما على بداية الهجمات الوحشية للنظام الصهيوني على قطاع غزة، وفي هذه الهجمات، تجاوز هذا النظام الخطوط الحمراء كافة والقوانين والأنظمة الدولية".

كما أعرب عن أمله "أن نشهد قريبا انتصار الشعب الفلسطيني على هذا النظام المعتدي وداعميه الذين ينتهكون حقوق الإنسان".

أمس, 14:18 GMT

وأشار كنعاني إلى "اتخاذ إجراءات قانونية ضد النظام الصهيوني المجرم"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد في كلمته أمام الأمم المتحدة، قبل أيام، أن النظام ارتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في عدة مناسبات؛ لذا تعتبر الحكومات كافة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجرمي النظام الإسرائيلي".

ولفت في هذا السياق، إلى أن "إيران دعت منذ سنوات المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام الصهيوني".

واقترحت إيران أخيرا، خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، أنه من المتوقع أن يتم إنشاء لجنة متخصصة تضم خبراء قانونيين دوليين، تحت إشراف المنظمة، لتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في السنوات السابقة، والأهم من ذلك خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، لتزويد الكيانات الدولية، مثل محكمة العدل الدولية، بالأدلة لتقديم النظام إلى العدالة.