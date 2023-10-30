المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يستشهد ببيت شعر لمحمود درويش في دعمه لفلسطين

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وأشار إلى أن "النظام الصهيوني شنذ أكثر من 20 حربا في المنطقة، واحتل أجزاء من فلسطين ولبنان".
28 أكتوبر, 19:59 GMT
وأضاف: "لقد ارتكب هذا النظام جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية مرات عديدة"، داعيا جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى ملاحقة "المجرمين الصهاينة" عبر القنوات القانونية الدولية.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "لقد مر 24 يوما على بداية الهجمات الوحشية للنظام الصهيوني على قطاع غزة، وفي هذه الهجمات، تجاوز هذا النظام الخطوط الحمراء كافة والقوانين والأنظمة الدولية".
كما أعرب عن أمله "أن نشهد قريبا انتصار الشعب الفلسطيني على هذا النظام المعتدي وداعميه الذين ينتهكون حقوق الإنسان".
أمس, 14:18 GMT
وأشار كنعاني إلى "اتخاذ إجراءات قانونية ضد النظام الصهيوني المجرم"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد في كلمته أمام الأمم المتحدة، قبل أيام، أن النظام ارتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في عدة مناسبات؛ لذا تعتبر الحكومات كافة مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجرمي النظام الإسرائيلي".
ولفت في هذا السياق، إلى أن "إيران دعت منذ سنوات المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظام الصهيوني".