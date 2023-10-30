شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الشهداء يتجاوز 8000 شهيد منذ بدء العدوان على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين في سلسة عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع والعشرين على التوالي.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 15 فلسطينيًا استشهدوا في غارات عنيفة استهدفت عدة منازل في مخيمي البريج، والنصيرات، وبلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.

وتواصل فرق الدفاع المدني البحث عن مفقودين، تحت انقاض المنازل التي استهدفها القصف الإسرائيلي العنيف.

وتشير تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية عن وجود أكثر من 2000 مفقود تحت أنقاض المنازل التي استهدفها القصف الجوى والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى تجاوز عدد الشهداء منذ بدء العدوان 8100 شهيد ونحو 20300 جريح.