شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.7 درجة تضرب وسط غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت هزة أرضية ارتدادية، بلغت قوتها 4.7 درجة بمقياس ريختير وسط غربى المغرب، اليوم الاثنين، وشعر بها سكان أقاليم مراكش وشيشاوة والحوز.

وذكر المركز الأورو متوسطي لرصد الزلازل على موقعه الرسمي أن مركز الهزة كان في منطقة أداسيل بإقليم شيشاوة، على عمق 10 كيلومترات، وتم تسجيلها الساعة 4:20 صباحاً.

وتعد هذه الهزة إحدى الهزات الارتدادية للهزة الأرضية الأولى التى ضربت المغرب يوم 8 سبتمبر الماضي، بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزها في إقليم الحوز.