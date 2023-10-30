شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد صحفى فلسطينى وأفراد من عائلته فى قصف إسرائيلى استهدف منزله شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد، ظهر اليوم الاثنين، صحفي فلسطينى، وعدد من أفراد عائلته، فى قصف إسرائيلى استهدف منزله شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر بالقطاع بأن الصحفي "نظمى النديم" استُشهد جراء قصف طائرات الاحتلال منزله الكائن في حي الزيتون، إضافة إلى استشهاد عدد من أفراد عائلته، دون معرفة تفاصيل أخرى. وباستشهاد النديم، ترتفع حصيلة الشهداء بين الصحفيين منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري، إلى 35 صحفيًا، فيما أصيب العشرات بجروح، إلى جانب قصف مقرات 50 مؤسسة إعلامية.

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