شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال بالضفة.. وإصابة آخر بالقدس بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد شاب فلسطينى، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، عقب قمع مسيرة طلابية عند مدخل يطا جنوب محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية في المحافظة إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مسيرة طلابية وصلت إلى مثلث زيف عند مدخل يطا الشمالي، ما أدى إلى استشهاد شاب، وإصابة العشرات بحالات اختناق.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب فؤاد إسماعيل أبو صبحة (23 عامًا) من بلدة "يطا" جنوب الخليل برصاص الاحتلال، كما أصيب العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام.

وباستشهاد الشاب أبو صبحة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ فجر اليوم إلى خمسة، ومنذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الجاري إلى 121.

واستُشهد فجر اليوم، أربعة فلسطينيين، جراء عدوان الاحتلال على مدينة "جنين" ومخيمها، وهم: أمير عبد الله شربجي (25 عاما)، ونورس إبراهيم زيدان بعجاوي (28 عاماً)، ووئام إياد أحمد الحنون (27 عاما)، وموسى خالد جبارين (23 عاما)، فيما أصيب تسعة آخرين، وُصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة.