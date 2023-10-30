استعدادا لـ "المحليات"... مفوضية الانتخابات العراقية تعلن إجمالي عدد المقاعد

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، اليوم الاثنين، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وقالت الغلاي: "استناداً إلى القانون فإن مجلس المحافظة يتكون من 12 مقعداً يضاف إليها مقعد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على المليون نسمة حسب إحصائية وزارة التخطيط لعام 2019".

19 أكتوبر, 20:54 GMT

وأوضحت أن "إجمالي عدد المقاعد بحسب عدد السكان 275 مقعداً وبواقع 203 للرجال و72 للنساء، فضلاً عن 10 مقاعد للمكونات وبالتالي يبلغ إجمالي عدد المقاعد الكلية 285 مقعداً".

29 سبتمبر, 06:12 GMT

وكانت الحكومة العراقية قد حددت يوم 18 ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.

ويفترض أن تكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق، منذ أبريل/ نيسان 2013، ووقتها تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.