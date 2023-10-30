شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إعدام إرهابى من "داعش" خطط لتنفيذ عملية انتحارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة "جنايات الكرخ" العراقية بالاعدام بحق ارهابى من تنظيم داعش يحمل جنسية أجنبية، خطط لتنفيذ عملية انتحارية فى العراق.

وذكر بيان للمركز الاعلامى لمجلس القضاء الأعلى العراقى، نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن " الإرهابى الذى ينتمى لعصابات داعش الارهابية، اعترف بانه كان يخطط لتفجير نفسه داخل العراق وتحديدا فى محافظة صلاح الدين.. وأن الحكم بحقه صدر وفقاً لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ".

وفى سياق متصل، قالت مديرية الدفاع المدني العراقية إن " شعبة القنابل غير المنفلقة التابعة للمديرية، شرعت برفع ومعالجة قنبلة طائرة زنة 500 رطل تم العثور عليها فى منطقة باب جديد في مدينة الموصل القديمة" موضحة أن "القنبلة تعود لمخلفات تحرير الموصل من قبضة "داعش".

كما عثرت فرق الدفاع المدني على 11 هيكلا عظميا تعود لضحايا داعش الارهابي في منطقة الميدان بمدينة الموصل القديمة ..وقال مصدر فى الدفاع المدنى إن "الهياكل سلمت للطب العدلي ليتم التعرف على اصحابها من خلال الفحوصات المختبرية ".