كيف تؤثر الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وفي نهاية عام 2022، قدّر الناتج المحلي الإجمالي بالدولار بالأسعار الجارية بنحو 525 مليار دولار (بيانات صندوق النقد الدولي).
"الحرب في غزة تبطئ النمو الاقتصادي لإسرائيل"
تحدث الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، لـ"الخليج 365"، عن تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، قائلا: "البنك المركزي الإسرائيلي من حوالي 10 أيام أعلن أن الخسائر بلغت 5 مليار دولار توزعت على واحد ونصف مليار دولار خسائر مباشرة وثلاثة ونصف مليار دولار خسائر غير مباشرة".
ولمعرفة مدى تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، قال أبو الفتوح، في البداية لا بد أن نتعرف على الاقتصاد الإسرائيلي، "الذي يعتبر متوسط الحجم، حجمه يتراوح بحدود 499.8 مليار دولار في عام 2023، وكانت التوقعات بنمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي بنسبة 4 في المئة، وهذا الاقتصاد يحتل المرتبة 47 في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي".
22 أكتوبر, 14:31 GMT
وأضاف: "هناك عدة قطاعات اقتصادية ناشطة في إسرائيل أبرزها قطاع التكنولوجيا والتصنيع والخدمات بالإضافة للتجارة الخارجية، فالصادرات والواردات تمثل نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. بلغت التعاملات في البورصة الإسرائيلية حوالي 900 مليار دولار ، وهو ما جعلها تحتل المرتبة 32 في العالم من حيث القيمة السوقية".
وتابع: "في انتفاضة 1987 تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 ونصف في المئة وفي الانتفاضة الثانية في 2000، حيث تكبد أيضا انخفاضا في الناتج المحلي بنسبة 2 ونصف في المئة، وبصفة إجمالية تراوحت الخسائر الإجمالية لإسرائيل بسبب الانتفاضات الفلسطينية السابقة بنحو 100 مليار دولار".
وأشار: "إن الأحداث الأخيرة وبحسب تقديرات للبنك المركزي الإسرائيلي وضحت أن الخسائر المباشرة والغير مباشرة تتجاوز 5 مليار دولار أمريكي، وستتوزع الخسائر المباشرة في ثلاثة قطاعات تتراوح بين أضرار في البنية التحتية وقطاع السياحة والطيران".
"مدة الحرب وطبيعتها ستحدد مدى الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي"
قد يكلف الصراع العسكري مع حركة حماس الاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقل عن 27 مليار شيكل (6.6 مليار دولار بسعر الصرف ابتداءً من 26 أكتوبر)، وفقا لتقديرات بنك "هبوعليم"، أكبر بنك في إسرائيل، وهو ما يعادل نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي.
31 أغسطس 2022, 12:02 GMT
قال كبير المستشارين الاقتصاديين في "هبوعليم"، ليو ليدرمان، في 12 أكتوبر: "إن طول وطبيعة الحرب سيحددان مدى الضرر الذي لحق بالاقتصاد”. ووفقًا له، فإن التراجع الكبير يمكن أن يؤثر على الاستهلاك الخاص وبخاصة قطاع الخدمات، وذلك لأسباب نفسية، مضيفًا أن قطاعات السياحة والتجارة وخدمات النقل وقطاع الترفيه والمطاعم، ستعاني أيضا.