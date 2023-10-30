الإمارات تعلن إقرار اتفاقية مع إيران بشأن الخدمات الجوية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه "أقر اليوم ضمن أعمال مجلس الوزراء اتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع إيران للإقليمين وما وراءهما".

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، "اتفاقية لخدمات النقل الجوي، مع إيران، بهدف تنظيم رحلات نقل جوي بين البلدين وزيادة فرص التجارة والسياحة".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن "الاتفاقية، التي جرى توقيعها بمقر هيئة الطيران المدني الإماراتية في دبي، تأتي في إطار تبني الإمارات لسياسة الأجواء المفتوحة، وتعزيز الربط الجوي بين البلدين، بما يعود بالفائدة على الناقلات الوطنية من خلال توسيع خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التجارة والسياحة".

وتأتي هذه الاتفاقية على خلفية لقاء رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وقت سابق، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي قام بزيارة عمل للإمارات.