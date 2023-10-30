شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها برصاص مستوطن شمال رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد شاب فلسطينى، اليوم الاثنين، مُتأثرًا بجروح أصيب بها برصاص مستوطن، فى الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجارى، فى قرية "رأس كركر"، شمال غرب مدينة رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

والشهيد الفلسطيني أحمد نوفل (23 عاما)، كان قد خضع لعدة عمليات جراحية منذ إصابته التي وصفت حينها بأنها حرجة جدًا، وظل موصولا بأجهزة التنفس الاصطناعي طيلة هذه الفترة، إلى أن أُعلن استشهاده اليوم.

وكان مستوطن صدم سيارة فلسطينية يستقلها أربعة شبان قرب قرية رأس كركر، قبل أن يطلق الرصاص الحي عليهم، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص، أحدهما فى الرأس والآخر في القدم، وجرى نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي.

وبارتقاء الشاب نوفل، ترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى ستة، ومنذ بدء عدوان الاحتلال على شعبنا في السابع من أكتوبر الجاري إلى 122، ومنذ بداية العام الجاري إلى 330 شهيدًا.