شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبنانى: التهديد الإسرائيلى بضرب وتدمير لبنان لا يفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب إن التهديد الإسرائيلى بضرب وتدمير لبنان لا يفيد.

جاء ذلك في اتصال هاتفى اليوم الاثنين، مع وزيرة خارجية أستراليا بينى ونج ، لبحث الأوضاع فى المنطقة ولبنان.

وأكد بوحبيب أن القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يزيد من رغبة الفلسطينيين للقيام بردة فعل والدفاع عن أنفسهم، مشددا على ضرورة توقف الحرب على غزة فورا.

وأوضح أنه توافق مع وزيرة خارجية أستراليا في الاتصال الهاتفي على ضرورة دعم المسار الدبلوماسي للوصول إلى حل الدولتين.