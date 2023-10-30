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سفير فلسطين السابق لدى فرنسا: أفراد من الجيش الأمريكي يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الهرفي، في حديث لـ"الخليج 365": "إنهم لا يدعمون (إسرائيل) فحسب، بل يشاركون أيضًا في الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وترسل الولايات المتحدة عناصر من جيشها إلى المنطقة، وهم متورطون في أعمال عدائية على الأرض في غزة".

هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إعلان الحركة فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمستوطنين الإسرائيليين.

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 تشرين الأول/أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

وأسفر القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين في القطاع، كما أثار احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوباً أو التوجه إلى سيناء المصرية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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