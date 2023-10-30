شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الوضع في غزة وصل إلى أخطر مستوياته على الإطلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية مارتن غريفيثس "إن الوضع في غزة وصل إلى أخطر مستوياته على الإطلاق".

ووصل مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار الأعمال العدائية من قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع.

الاستجابة الإنسانية

وأكد غريفيثس في بيان صحفي اليوم، أنه سيبحث مع جميع الأطراف كيفية توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.

وطالب كل الأطراف بالإفراج عن الرهائن، وحماية المدنيين أينما كانوا، والسماح بتوصيل المساعدة بشكل عاجل وآمن وعلى نطاق واسع، واحترام القانون الدولي الإنساني.

الأمم المتحدة

وأضاف غريفيثس، الذي يتولى أيضا منصب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، أن المدنيين قد عانوا بما فيه الكفاية.

وأعرب عن تطلعه للقاء فريق مكتبه في الأرض الفلسطينية المحتلة الذي وصف عملهم بالبطولي.