شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تدعو إسرائيل إلى حماية المدنيين في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج اليوم الاثنين إسرائيل إلى توفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة بعد التأكد من مقتل آلاف الأطفال في الهجمات الانتقامية الإسرائيلية.



ونقلت صحيفة "كانبرا تايمز" الأسترالية عن الوزيرة قولها : " نرى مقتل مدنيين من الجانبين، لا يزال هناك إسرائيليين محتجزين، عندما نحث إسرائيل على حماية حياة المدنيين، كما نفعل، فمن المهم أن تستمع لنا إسرائيل ولن يقبل المجتمع الدولي استمرار الوفيات بين المدنيين".



وأيدت وزير الخارجية بيني وونج تعليقات مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، جيك سوليفان، بأنه إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بالتمييز بين المسلحين والمدنيين وذلك لحماية الأبرياء.



وأضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ذكر إنه سلم رسالة مماثلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أكد قائلا :" لقد ناقشنا الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين ومساعدة الأمريكيين في غزة على المغادرة بأمان، والحاجة إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير إلى المدنيين في غزة" فيما ناقش الأمر أيضًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقالت وزيرة الخارجية إن 88 أسترالياً ما زالوا في غزة ولكن ليس لديهم وسيلة للخروج من المنطقة، مع إغلاق الممرات الإنسانية، كما لا يتمتع المدنيون في غزة بالكهرباء، والمياه شحيحة، ومصادر الوقود المتضائلة المستخدمة لمولدات الطوارئ على وشك النفاد.



وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة "إيه أف أر الأسترالية" أن أستراليا انضمت إلى الولايات المتحدة في تحذير إسرائيل من أنها تخاطر بخسارة دعم المجتمع الدولي ـ مع توسعها في هجومها البري على غزة ـ بسبب ارتفاع حصيلة القتلى بين المدنيين.

وسلطت الضوء على تحذير منظمات حقوق الإنسان من انهيار النظام المدني في غزة، بعدما اقتحم الآلاف في المنطقة المستودعات ومراكز توزيع المواد الغذائية وغيرها من المواد.



وقالت منظمة إنقاذ الطفولة إن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تجاوز العدد السنوي للقتلى في مناطق النزاع في جميع أنحاء العالم منذ عام 2019.. مضيفة أن أكثر من 3250 طفلا قتلوا، من بينهم 3195 على الأقل في غزة، و33 في الضفة الغربية، و29 في إسرائيل، وهذا يعني أن الأطفال يمثلون أكثر من 40 في المائة من 7700 شخص قتلوا في غزة.