وزير العدل الفلسطيني لـ"الخليج 365": روسيا لم تكن يوما دولة استعمارية وتقف دائما بجانب الشعوب

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الشلالدة، في مقابلة مع "الخليج 365"، أن روسيا تقف دائما مع تطبيق مبدأ حق تقرير المصير باعتباره مبدأ قانونيا، حيث تتمتع بمبدأ ثابت من خلال سياسة الرئيس بوتين الذي أعلن منذ اللحظة الأولى للحرب بضرورة حل عادل للقضية استنادا لقرارات الشرعية الدولية وطالب بوقف إطلاق النار.

وثمّن الدبلوماسية والنشاط الروسي الثابت في هذا الصدد، خاصة موقف مندوب روسيا في الأمم المتحدة الذي وقف بكل صرامة إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإلى جانب وقف إطلاق النار، والتصدي لسياسة التهجير القسري، وتوصيل المساعدات الغذائية والدوائية لقطاع غزة.

11 أكتوبر, 08:53 GMT

وتابع: "موقف روسيا نتشرف به، وليس غريبا على السياسة الخارجية والداخلية لروسيا والتي لم تكن يوما من الأيام من الدول الاستعمارية كبقية دول العالم".

وقال إنه لا يجوز لهذا العالم أن تقوده دولة واحدة وهي أمريكا التي تتحكم في مصير الشعوب وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، وتمارس التمييز العنصري، في مقابل المواقف الثابتة لروسيا لدعم حقوق الشعوب، والتي دائما ما تستخدم حق النقد الفيتو لصالح السلم والأمن في العالم، ولتحقيق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والإنساني.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يحدث في الشرق الأوسط بالكارثة الإنسانية، وأن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن أن تتم على مبدأ "المسؤولية الجماعية".

وقال بوتين، خلال اجتماع مع ممثلي الطوائف الدينية في روسيا: "بالنسبة لنا، النتيجة الواضحة (للهجوم الصاروخي على إسرائيل) هي أنه لا ينبغي محاسبة الأبرياء على الجرائم التي يرتكبها آخرون. ولا يمكن تنفيذ الحرب ضد الإرهاب وفقا لمبدأ المسؤولية الجماعية السيئ السمعة، يموت كبار السن والنساء والأطفال وعائلات بأكملها".

19 أكتوبر, 05:18 GMT

وتابع: "لا يزال مئات الآلاف من الأشخاص دون مأوى وطعام وماء ورعاية طبية، هذه كارثة إنسانية حقيقية"، مؤكدًا على ضرورة وقف إراقة الدماء والعنف في الشرق الأوسط.

وقال: "مهمتنا الرئيسية اليوم هي وقف إراقة الدماء والعنف، وإلا فإن المزيد من تفاقم الأزمة سيكون محفوفا بعواقب وخيمة وخطيرة للغاية ومدمرة، وليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط. قد يمتد هذا إلى ما هو أبعد من حدود الشرق الأوسط".

ونوّه بوتين أن الأوضاع في الشرق الأوسط لها تأثير على روسيا أيضًا، حيث يتابع الناس بقلق وألم الأحداث على الأرض المقدسة ذات القيمة الدينية للمسيحيين والمسلمين واليهود.

12 أكتوبر, 15:03 GMT

وقال: "أردت التحدث معكم عن الأحداث في الشرق الأوسط وبعض المناطق الأخرى في العالم، لكن أولاً في الشرق الأوسط. لأن هذا يؤثر علينا. هذا يؤثر علينا جميعًا".

وتابع: "نحن جميعًا نتابع بقلق وألم الوضع المأساوي على الأرض المقدسة التي لها قيمة دينية للمسيحيين والمسلمين واليهود، والجولة الجديدة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أودت بحياة آلاف الأشخاص".

وأكد أن موقف روسيا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يستند إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تنص على إنشاء دولتين مستقلتين ذات سيادة - إسرائيل وفلسطين.