وزير العدل الفلسطيني يكشف لـ"الخليج 365" عن تحركات لملاحقة إسرائيل قانونيا بسبب جرائمها ضد الإنسانية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال في مقابلة مع "الخليج 365"، إن إسرائيل تمارس جرائم ضد الإنسانية، وتخالف القانون الدولي باعتبارها سلطة قائمة بالاحتلال، وتمارس التمييز العنصري والتهجير القسري للسكان المدنيين، مطالبا بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن أمريكا تمارس تمييزا عنصريا ضد الفلسطينيين، فيما تستمر روسيا في دعم السلام والأمن واحترام الحقوق المشروعة للشعوب، مثمنا الموقف الروسي من القضية الفلسطينية باعتبارها لم تكن يومًا دولة استعمارية كبقية دول العالم.

وإلى نص الحوار..

بداية، كيف تقيّم ما يحدث من هجوم إسرائيلي على قطاع غزة من منظور القانون الدولي والإنساني؟

ما يحدث في قطاع غزة هي جرائم ضد الإنسانية، وعدم التمييز بين السكان المدنيين والأهداف العسكرية، وإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال تخالف كافة قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا تتقيّد بأي مبدأ من مبادئ القانون، وعلى رأسها مبدأ التناسب والضرورة والحياد، ولا تلتزم بتطبيق القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بوقف إطلاق النار والقتال، إن ما يحدث في قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية للشعب الفلسطيني ترتكب بشكل واسع ومنهجي، وضمن تعليمات من قبل القيادة الإسرائيلية.

إن مسؤولية حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية في قطاع غزة ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني والقيادة والتنظيمات الفلسطينية، وإنما مسؤولية المجتمع الدولي، والذي عجز حتى الآن في اتخاذ أي قرار لوقف القتال والعدوان على قطاع غزة.

وماذا عن اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وصدور قانون وقف إطلاق النار؟

لجأت الدول التي تحب السلام إلى الجمعية العامة استنادا إلى قرار "الاتحاد من أجل السلم"، وكان هناك مشروع قرار روسي تم تعطيله واتخاذ حق النقض "الفيتو" من قبل واشنطن، وكان قرارا متوازنا، نحن نعتبر أن نجاح الدبلوماسية العالمية والدول المحبة للسلام والدول التي تدعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين والتي وقفت مع القانون الدولي وتطبيقه، فصوتت ضد مشروع القرار الصادر عن الجمعية العامة والذي أصبح قرارا وتم اعتماده من الجمعية بتصويت 120 دولة، وهو انتصار للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

18 أكتوبر, 09:54 GMT

وكيف يمكن تنفيذ آليات القرار الصادر عن الأمم المتحدة بوقف الحرب؟

نعم، المشكلة هي في كيفية تنفيذ آليات وتطبيق هذا القرار والذي في قيمته القانونية كأنه قانون صادر من مجلس الأمن استنادًا إلى الفصل السابع، لكنه يصطدم بالأحادية القطبية التي تقودها أمريكا، ودول العالم التي تمارس سياسة الكيل بمكيالين وسياسة التمييز العنصري تجاه تنفيذ مبادئ العدالة الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمطلوب إيجاد جبهة دولية وتحالف دولي من أجل مواجهة هذه الغطرسة والهيمنة من قبل أمريكا التي تنحاز إلى إهدار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإهدار مبادئ تم تثبيتها كمبدأ حق تقرير المصير، ومبدأ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من قبل الأمم المتحدة، إذ أن مسؤولية المحافظة على الأمن والسلم هي مسؤولية مجلس الأمن، الذي فشل وعجز وأخفق في اتخاذ قراراته، فلجأنا إلى الجمعية العامة وإسرائيل ملزمة بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة.

أعلنتم التحرك دوليا وقانونيا ضد الانتهاكات الإسرائيلية، حدثنا عن التحركات الرسمية الفلسطينية بالمحافل الدولية في الوقت الراهن؟

في ظل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، هناك العديد من التحركات التي نجحت على مستوى الأمم المتحدة، وهذا التحرك كان له قيمة قانونية، إذ أصدرت الجمعية العامة هذا القرار الذي يمثّل قوة قانونية باعتباره يشكل حجة للقانون الدولي، والقرار الصادر بوقف إطلاق النار لصالح الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يعتبر مساعدا للجمعية العامة، ويوفر للمجتمع الدولي فرصة لتطبيق القانون على الاحتلال الاستعماري الاستيطاني من خلال الآليات القانونية في الأمم المتحدة، وبالتالي هذا القرار هو نصر ونجاح للدبلوماسية العالمية لإحالة هذه المسألة للعدالة الدولية في الجمعية العامة، ويعتبر صفعة قانونية لأمريكا والدول التي تقف دون تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

هناك تحركات للدبلوماسية الفلسطينية على مستوى الاتصال مع زعماء الدول العربية ودول العالم من أجل وقف الحرب البربرية الوحشية على قطاع غزة، إذ تعتبر هذه النقطة على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، السعي لوقف إطلاق النار والعدوان، وتوفير الحماية القانونية للشعب الفلسطيني، والحيلولة والتصدي لسياسة التهجير القسري التي تمارسه السلطة القائمة بالاحتلال من خلال المستوطنين سواء في قطاع غزة أو في الأرض الفلسطينية المحتلة.

مطلوب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحرك وفتح تحقيق فوري لمجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية من أجل تقديمهم إلى محاكمة عادلة، إذ أن انعدام المساءلة والملاحقة والمحاكمة للجنود والضباط الإسرائيليين يشجع السلطة القائمة بالاحتلال بارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وما يجري في قطاع غزة جرائم إبادة جماعية ترتقي لجرائم تنعقد عليها المسؤولية الجنائية الدولية، بالتالي ندعو المحكمة الجنائية الدولية أن تنتصر لسيادة القانون الدولي الجنائي في فلسطين بمحاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية.

لا بد من تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والمدعي العام يختص بالادعاء والاتهام والملاحقة ويقوم بالتحقيقات الأولية لهذا الغرض، وبالتالي المطلوب من المدعي العام أن يحرك هذا الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية من أجل تحقيق العدالة الدولية.

طالبتم في أكثر من مناسبة عقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية، ما أهمية هذه الخطوة في الوقت الراهن؟

هناك العديد من الدعوات في هذا الصدد لكافة رؤساء دول العالم، ومن خلال الخطابات في الأمم المتحدة وخطابات رؤساء العالم في مؤتمر القاهرة للسلام، هناك دعوة لعقد مؤتمر دولي لكن المشكلة لا تكمن في النوايا والمقاصد للدول والدبلوماسية الفلسطينية أو العربية، لكنها تكمن في تعطيل أي مبادرة تنبع بحسن نية من قبل أي دولة أو الفلسطينيين، إذ تواجه برفض من قبل أمريكا، بدون الرجوع إلى الجذور الرئيسية للمشكلة الفلسطينية، وهي تطبيق قرارات الشرعية الدولية سواء في مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة، أو الدول الأطراف ذات الصلة بهذا الموضوع، لا يمكن أن يقوم قائمة لحل القضية الفلسطينية.

على المجتمع الدولي أن يتنبّه أنه بدون حل القضية حلا عادلا وشاملا وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بدءا بقرار التقسيم رقم 181/2 الصادر بتاريخ 29/11/1947، وبدون تطبيق هذه القرارات فإنه لا يمكن أن يعمّ السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وما يحدث في قطاع غزة من ارتكاب جرائم لا يهدد الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط فقط، وإنما السلم في العالم، وهي مسؤولية مباشرة لمجلس الأمن، الذي من ضمن صلاحياته المحافظة على الأمن والسلم في العالم من خلال تطبيق هذه القرارات الدولية.

هناك ضرورة لإيجاد آليات سياسية ودبلوماسية لعقد مؤتمر دولي يقوم على أسس ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من أجل حل القضية الفلسطينية حلا نهائيا وشاملا بتوقيع اتفاقية سلام دائمة، حتى نحصل على حقوقنا كشعب فلسطيني، وعلى رأسها حقنا في تقرير مصيرنا وإقامة الدولة المستقلة.

28 أكتوبر, 14:24 GMT

لكن إسرائيل تقول إن حربها في غزة قانونية بعد اعتداء من قبل "حماس" عليها؟

إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال تتذرع في حربها وعدوانها على قطاع غزة بنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهذه المادة تتيح للدول في حال تعرضت لعدوان مسلح أو هجوم من قبل أي دولة، ولكن إذا تعرّضت من قبل حركة مقاومة هذا لا ينطبق استنادا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بالتالي هناك فرق وتمييز بين حق المقاومة المشروع والمرتبط بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وبين الإرهاب المنظم الذي تقوده السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، من خلال ارتكابها لأبشع الجرائم التي ترقى لجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

منذ اليوم الأول للحرب في غزة ظهرت نية إسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من القطاع، كيف ترى هذا التوجه وخطورته؟

واضح جدا من خلال العدوان على قطاع غزة، أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال تريد أن تهجّر الشعب الفلسطيني وترتكب جريمة التهجير القسري في قطاع غزة، وجريمة الترحيل القسري للسكان المدنيين والإبعاد تعتبر جريمة ضد الإنسانية، إن التهجير القسري ممارسة ممنهجة تنفذها إسرائيل تجاه مجموعة عرقية فلسطينية بهدف إخلاء أراضي معينة وإحلال مجموعات سكانية استيطانية أخرى بدلا منها، بالتالي التهجير القسري في قطاع غزة أو الأراضي الفلسطينية المحتلة هو إخلاء غير قانوني للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين يقيمون عليها.

وهذه الجريمة تخالف وتناقض نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم لأراضي أخرى، وتخالف نص المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة.

كانت مواقف الدول خلال "قمة القاهرة للسلام" واضحة، وخاصة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على التصدي لسياسة التهجير القسري، وعلى الموقف الثابت لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ونحن مع هذه التصريحات للدول والمواقف ظهرت من خلال التصويت في الجمعية العامة، من يقف مع القانون الدولي ومن لا يقف.

سياسة التهجير القسري من قبل السلطة القائمة بالاحتلال جزء من سياسة ممنهجة تستخدمها إسرائيل لتغيير الأوضاع الديموغرافية في المناطق التي تسيطر عليها، والقانون الدولي الإنساني يحظر حظرا باتا التهجير القسري الذي يطال السكان القابعين تحت الاحتلال، كفانا تهجيرا في كافة بقاع العالم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه مأساة الشعب الفلسطيني منذ عام 1947 وحتى اليوم، الشعب الذي هُجّر في العالم، ويمارس ضده التمييز العنصري في تطبيق مبادئ العدالة الدولية تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

لا بد من تفعيل الآليات القانونية للجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل وأفرادها بسبب جريمة التهجير القسري في قطاع غزة، كجريمة حرب، وسياسة الطرد والتشريد في القطاع سياسة تنفذها إسرائيل لأنها أعمال وتنفيذ لفكر صهيوني قديم لغايات تفريغ فلسطين من سكانها، وهي جريمة مرفوضة ونحن كشعب صامدون على الأرض، وسنقاوم السلطة القائمة بالاحتلال بكل الوسائل السلمية وغير السلمية التي كفلها لنا القانون الدولي.

23 أكتوبر, 12:50 GMT

هل تعتقد أن إسرائيل معنية الآن بوقف التصعيد أم من المتوقع أن يستمر لوقت طويل؟

إسرائيل أعلنت الحرب على قطاع غزة، وهو مخالف للقانون الدولي، فكيف يجوز لسلطة قائمة بالاحتلال أن تعلن حربا على إقليمها المحتل، وقطاع غزة تكييفه القانوني إقليم محتل وينطبق عليه قانون الاحتلال الحربي، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977.

عندما انسحبت إسرائيل من طرف واحد من قطاع غزة، أعلنت أن القطاع كيانا معاديا، كيف يحق للسلطة القائمة بالاحتلال أن تعلن الإقليم المحتل أنه كيان معادي، حتى تتنصّل من الحماية القانونية للسكان المدنيين، كما أن إسرائيل تذرعت بنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وهذه كذلك مخالفة، إذ لا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال أن تعطي لنفسها رخصة ارتكاب أبشع الجرائم حتى لو كانت ضمن سياسة حق الدول من الدفاع الفردي أو الجماعي عن نفسها، إذ يمنع منعا باتا ارتكاب هذه الجرائم، فلا يوجد لا يوجد مبدأ النسبة والتناسب والضرورة العسكرية في ارتكاب هذه الجرائم.

وكما قلنا مسؤولية المحكمة الجنائية والقضاء الدولي ومسؤولية الدول الأطراف المصادقة على اتفاقية جنيف، أن تقوم بدعوة الاتحاد السويسري والدول الأطراف من أجل عقد مؤتمر دولي لإلزام إسرائيل باحترامها وتطبيقها للاتفاقية على الأرض المحتلة.

إلى أي مدى يمكن التعويل على الموقف الدولي والذي ظهر في مجمله منحازا لصالح إسرائيل وأمريكا؟

الموقف الدولي انحاز إلى القانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني عندما تم التصويت في الجمعية العامة، إذ انحازت غالبية دول العالم للحق، هناك فقط 14 دولة صوّتت ضد القرار، وهذا يعني أن دول العالم مع تطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، لكن أحيانا المصلحة تتغلب على تطبيق القانون.

من المفترض أنه في حال أخفق مجلس الأمن في حل قضية تهدد الأمن والسلم أو استخدام حق "الفيتو" أن يتم الاستناد لقرار الجمعية العامة "الاتحاد من أجل السلم"، إذ سبق وأن صدر العديد من القرارات عنها وتم تنفيذها واحترامها، فمن وجهة نظر قانونية القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تتمتع بقيمة قانونية أعلى من تلك الصادرة عن مجلس الأمن، والتي تمثّل فقط 15 دولة، أو ربما رأي 5 دول دائمة العضوية، بينما القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة تمثل إرادة المجتمع الدولي برمته، ويبقى التساؤل عن كيفية ترحيل القرار لمجلس الأمن لتحويله لآلية تنفيذية لإلزام إسرائيل بتطبيق واحترام قرار السلطة النيابية في المجتمع الدولي.

كيف تقيم الموقف الروسي تجاه ما يحدث في غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام؟

الموقف الروسي واضح تاريخيا، وهو مع الحقوق المشروعة بشكل عام للشعوب، وروسيا تقف دائما مع تطبيق مبدأ حق تقرير المصير باعتباره مبدأ قانونيا، روسيا لديها مبدأ ثابت من خلال سياسة الرئيس بوتين الذي أعلنه منذ اللحظة الأولى للحرب بضرورة الحل العادل للقضية استنادا لقرارات الشرعية الدولية وطالب بوقف إطلاق النار.

نحن كشعب فلسطيني نثمّن ونقدّر عاليا السياسة الروسية والدبلوماسية والنشاط الثابت لروسيا الاتحادية من خلال مندوبها في الأمم المتحدة، الذي وقف بكل صرامة إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإلى جانب وقف إطلاق النار، والتصدي لسياسة التهجير القسري، وإلى جانب توصيل المساعدات الغذائية والدوائية لقطاع غزة.

موقف روسيا نتشرّف به، وليس غريبا على السياسة الخارجية والداخلية لروسيا التي نقدر لها هذا الموقف، إذ لم تكن يوما من الأيام من الدول الاستعمارية كبقية دول العالم، لذلك نؤيد هذا النفس الذي تقوده روسيا تجاه التعددية القطبية، فلا يجوز لهذا العالم أن تقوده دولة واحدة هي أمريكا التي تتحكم في مصير الشعوب وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، وهناك تمييز عنصري من قبل دول العالم وعلى رأسها أمريكا، في مقابل مواقف ثابتة لدعم حقوق الشعوب وعلى رأسها روسيا، التي استخدمت حق النقد "الفيتو" لصالح السلم والأمن في العالم، ولتحقيق وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والإنساني.

أجرى الحوار: وائل مجدي